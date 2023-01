Ancora un pari per il Don Uva, la Virtus vince al fotofinish / RISULTATI E CLASSIFICA

Quattro punti in due partite. E’ questo il resoconto delle partite che ha visto coinvolte Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 29 gennaio.

I biancogialli impattano sullo 0-0 il Bitritto Norba nel diciassettesimo incontro del campionato di Promozione girone A. Il Don Uva prova a sbloccare il risultato al minuto numero 8 con una rovesciata di Conte deviata in corner da Darmiento ripetendosi al 27′ non centrando, in questo caso, i tre legni. Cinque minuti più tardi il tentativo di Sallustio è disinnescato dal portiere di casa. Nella ripresa, dopo 13′ Troilo è bravo a respingere la conclusione di Laraspata. Scampato il pericolo, i biancogialli continuano il forcing: al 20’ Vecchio non riesce a sfruttare un’uscita infelice di Darmiento, che, però al 28’ si supera con un grande intervento su un tiro a giro da fuori area di Preziosa. Ultimo brivido del match è il calcio di punizione sempre di Laraspata che Troilo toglie dall’angolino. Per i ragazzi di mister Gesuito si tratta del secondo 0-0 consecutivo e, con il punto in questione si portano a quota 18. Si riprenderà il 12 febbraio con l’importantissima sfida casalinga contro il Capurso, altro avversario diretto, reduce dalla sconfitta per 4-2 nella trasferta contro il Levante Azzurro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Torna alla vittoria la Virtus Bisceglie che supera per 3-2 lo Stornarella nell’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Il match si sblocca al 32′ con Ciaburro che da posizione defilata ha lasciato partire un tiro preciso e beffardo. Al tramonto del primo tempo, lo Stornarella rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Compierchio. Nella ripresa, dopo 5′ i garganici pareggiano i conti con Amoruso direttamente su calcio di punizione trovando il gol del sorpasso al 16′ sempre con Amoruso. A questo punto, mister Piccarreta getta nella mischia Di Pinto e Matera. La mossa risulta azzeccata perchè proprio i due giocatori sono protagonisti del pareggio virtussino arrivato al 78′. In pieno recupero, la Virtus Bisceglie porta a casa l’intera posta in palio con il rigore procurato e siglato da Ragno. Con la vittoria in questione, i biscegliesi si portano a quota 23 punti ed il 12 febbraio si recheranno nella tana del Troia.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini