Vittorio Fata: “Possibili finanziamenti per Teatro Garibaldi con avviso del ministero”

Possibilità di ulteriori forme di finanziamento per interventi migliorativi da destinare al Teatro Garibaldi. Il consigliere Vittorio Fata ha presentato, insieme capogruppo Pd Rossano Sasso, un’interrogazione urgente a risposta scritta e orale finalizzata a conoscere il parere dell’amministrazione di Bisceglie su un interessante avviso pubblico promosso dal ministero della cultura a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo del bando è la promozione dell’ecoefficienza e della riduzione dei consumi energetici all’interno delle sale teatrali pubbliche e private attive così come nei cinema pubblici e privati: una serie di interventi collegati alla climatizzazione, all’illuminazione, alla comunicazione ed alla sicurezza.

«È evidente come questa misura possa fare al caso della comunità biscegliese ed in particolare della riqualificazione del Teatro Garibaldi» ha sottolineato Fata. «La lentezza dell’amministrazione in carica non induce ad un grande ottimismo ma coerentemente con il mandato elettorale che ci è stato assegnato continuiamo a svolgere il ruolo di opposizione costruttiva, fornendo spunti affinché la cittadinanza sia informata e sappia riconoscere le gigantesche responsabilità di chi sta sprecando parecchie opportunità per consentire alla città di ottenere preziose risorse finanziarie» ha spiegato.

La scadenza dell’avviso pubblico è fissata per il prossimo 18 marzo: «Monitoreremo l’atteggiamento dell’amministrazione comunale, daremo conto delle risposte che ci saranno fornite in aula e misureremo concretamente quanto e cosa sarà effettivamente realizzato rispetto alle proposte che stiamo presentando», ha concluso Fata.