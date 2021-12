Torna a riunirsi il Consiglio Comunale, diciotto punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale torna a riunirsi, per discutere ben ventuno punti oggi, martedì 14 dicembre in prima convocazione alle 15:30 e giovedì 16 dicembre, alle 16:00, in seconda convocazione, nella palestra della Scuola Secondaria “C. Battisti – G. Ferraris” a porte chiuse.

Tra i punti vi sono la surroga del consigliere comunale dimissionario Massimo Mastrapasqua (al suo posto Pasqua Pasquale), comunicazione prelevamento fondo di riserva e riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Clicca qui per visionare tutti i punti all’ordine del giorno.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it