Stasera inaugurazione di Lab23 – Progetti in Comune, quartier generale di Vittorio Fata

Uno spazio al servizio dei cittadini biscegliesi, un punto d’incontro per scambiare idee e fare proposte, un contenitore per immaginare e disegnare la città del futuro. Oggi, 16 novembre alle ore 19, sarà inaugurata la sede di Lab23 – Progetti in Comune, quartier generale del candidato sindaco Vittorio Fata e della coalizione “Davvero Bisceglie” individuato il Largo Caduti Corazzata Roma, nell’ex sede del Banco di Roma a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II.

Lab 23 – Progetti in Comune sarà un riferimento costante durante la campagna elettorale della coalizione e del candidato sindaco. Un luogo in cui si concentreranno le iniziative pubbliche e dal quale partirà l’azione di consolidamento del programma amministrativo.

Vittorio Fata illustrerà proprio mercoledì, nel corso del suo intervento, le linee guida che caratterizzeranno tutta l’attività di “Davvero Bisceglie”. “Parleremo con voi, parleremo di voi ha sottolineato il candidato sindaco, rivolgendo un caloroso invito alla partecipazione. Possiamo, vogliamo, dobbiamo occuparci di Bisceglie e dei biscegliesi, cominciando dalle piccole accortezze che incidono sulla vita quotidiana di ciascuno di noi”.