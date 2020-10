Spot 50 anni Regioni, Fata: “Grazie a Boccia per aver valorizzato il sospiro di Bisceglie”

“Il nostro Paese in questi mesi di emergenza sanitaria è stato messo a dura prova dalla pandemia e nei momenti più drammatici ci siamo tenuti per mano e riscoperto quei sentimenti di unità e coesione a cui spesso ci richiama il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo spot sulle celebrazioni del 50° Anniversario delle Regioni a statuto ordinario, che sta andando in onda in onda in questi giorni sui canali, realizzato dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, guidato dal Ministro Francesco Boccia, nostro amico e concittadino, è un inno all’unità”, sono queste le parole usate dal consigliere comunale in quota Pd Vittorio Fata.

“L’unità del Paese, pur nelle differenze regionali, l’unita del Paese declinata nei tanti simboli regionali che fanno dell’Italia il Paese che tutti amiamo. Tra questi simboli ce n’è uno che deve rendere particolarmente orgogliosa tutta la comunità di Bisceglie: il Sospiro“, scrive l’avvocato Fata.

“L’attenzione verso le proprie radici, il proprio territorio, le proprie tradizioni si vede anche in questi piccoli dettagli; grazie al ministro Boccia per aver valorizzato uno dei simboli di Bisceglie”.