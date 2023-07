Difendiamo Bisceglie- Bisceglie Sportiva su Tari: “Comune proroghi termini per concessione”

“La TARI è una tassa che tocca direttamente le tasche dei cittadini. Molti contribuenti non hanno ancora ricevuto gli avvisi per il 2023, nonostante sia scaduto il termine per chiedere sconti e agevolazioni. Per questo motivo il movimento politico “Difendiamo Bisceglie- Bisceglie Sportiva” chiede all’Amministrazione di riaprire tempestivamente il termine per le istanze sulle agevolazioni e prorogarlo al 30 settembre”. Lo chiede attraverso una nota stampa il movimento Difendiamo Bisceglie- Bisceglie Sportiva“.

“Una scelta semplice, che permetterà a tutti i cittadini di rendersi conto di quanto dovranno pagare per l’anno in corso – conclude – e farà salve tutte le possibilità di usufruire degli sconti”.