La Notte, “Approvata legge pari opportunità su identità di genere, Puglia prima Regione in Italia”

“Oggi in Consiglio Regionale con il mio voto, maggioranza di 27 voti, è stata approvata la legge per garantire il principio di pari opportunità e dì parità di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso. Ho votato con coerenza in quanto firmatario della legge e convito sostenitore del principio di pari opportunità. Abbiamo scritto una bella pagina di civiltà e dobbiamo esserne orgogliosi”. Lo dichiara il consigliere regionale Francesco La Notte.

“La Regione Puglia ancora una volta scende in campo a sostegno dei più deboli – prosegue – con l’approvazione della legge contro la transomofobia rappresenta uno straordinario e storico atto di progresso. Con l’approvazione di questa nuova Legge, sono innumerevoli le attività che verranno svolte, al fine di contrastare alcuni fenomeni come il bullismo e cyber-bullismo motivato da identità di genere, orientamento sessuale o variazioni nelle caratteristiche del sesso, con tale norma approvata oggi, si andranno a prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso fornendo un sostegno concreto a tutti coloro i quali subiscono ingiuste e vergognose discriminazioni”.

“La Regione Puglia è la prima Regione in Italia a dotarsi di tale strumento – conclude La Notte – e oggi sono ancora più orgoglioso di esser cittadino di questa splendida terra”.