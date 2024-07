La biscegliese Miriana Grande conquista il titolo ai Campionati Italiani di danza

Un risultato di prestigio per approcciare al meglio il prossimo campionato mondiale. Lo splendido successo conquistato dalla biscegliese Miriana Grande ai Campionati Italiani di danza, disputatisi a Rimini lo scorso 12 luglio, rappresenta indubbiamente una grandissima iniezione di fiducia per la giovane atleta in vista del prossimo appuntamento iridato e va ad arricchire un palmares già ricco di soddisfazioni per la biscegliese classe 2007.

Miriana Grande, tesserata per l’associazione Cuban Club di Giovinazzo, ha infatti messo in fila tutte le avversarie nella categoria Youth classe U confermando le proprie qualità e valorizzando al meglio il lavoro svolto dal tecnico Antonella Illuzzi. Un risultato che conferma la grande crescita di questa atleta non ancora maggiorenne, capace di conquistare a soli 10 anni il titolo di campionessa italiana classe B1 di danze latino americane e, in seguito, protagonista di un percorso di crescita continua. Negli ultimi mesi, infatti, Miriana Grande ha ottenuto numerosi risultati di prestigio raggiungendo il titolo di vice campionessa del mondo IDO nella rassegna tenutasi a Skopje lo scorso novembre mentre all’inizio del 2024 ha conquistato l’accesso alla semifinale del UK Open Championship, una delle gare più importanti del panorama mondiale.

Un percorso di crescita costante, dunque, che conferma le ottime qualità della portacolori biscegliese che si spera possa proseguire nel prossimo appuntamento iridato.