Assessore Monterisi: “Stiamo già lavorando sulla zona di Crosta e le aree circostanti”

L’Assessore alle manutenzioni Angela Monterisi interviene dopo la nota dei residenti della zona di Crosta e puntualizza gli impegni in essere. “È già in programma l’allargamento e la messa in sicurezza di via Crosta, una opera significativa per la viabilità, considerato che è una strada praticata dagli agricoltori ma anche un importante accesso alla Città. Nell’ambito di questi lavori è prevista anche l’installazione di pubblica illuminazione. Sempre in zona, abbiamo già provveduto al rifacimento dell’asfalto su via Kuwait, lungo tutta la carreggiata. Nell’ambito del programma di sistemazione delle strade che sta riguardando tutto il territorio comunale, cercheremo di inserire anche via Lama Paterna.

Abbiamo già chiesto all’Autorità Idrica Pugliese la possibilità di allacciare fogna e acqua della zona Crosta. In questo senso, al fine di superare le criticità che derivano dal dover superare un cavalcavia, che di fatto segna una cesura, potrebbe rivelarsi funzionale la grande opera di sostituzione delle condutture idriche e di implementazione della rete fognaria in via Andria, che abbiamo chiesto all’Acquedotto Pugliese di prolungare ulteriormente, sulla base delle istanze pervenute al Comune. È difatti al vaglio la possibilità di collegare la zona Crosta al tronco di via Andria.

Per quanto riguarda la videosorveglianza, sono già presenti telecamere con sistema di lettura targhe lungo la direttrice via Crosta-via Kuwait-via Don Pancrazio Cucuzziello. Tutto ciò dimostra che l’attenzione dell’Amministrazione Comunale è alta. Continueremo ad impegnarci per dotare di servizi quella zona, così come altre aree cittadine che ne hanno necessità”. Lo dichiara l’Assessore alle Manutenzioni, Angela Monterisi.