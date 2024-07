Rifiuti, Amministrazione risponde a consigliere Mimmo Spina: “Comune in regola con i pagamenti”

“Il Comune di Bisceglie è in regola con i pagamenti alle società a cui è affidato il servizio di raccolta rifiuti e non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa l’eventuale mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti”.

Così l’Amministrazione Comunale risponde alle parole del consigliere Mimmo Spina riportate in mattinata (LEGGI QUI).

“Come sempre, il Sindaco e gli Assessori sono al lavoro per garantire i diritti dei lavoratori delle società incaricate del servizio di igiene urbana, Green Link e Teknoservice, e per questo l’Assessore Angelo Consiglio ha provveduto a convocare le aziende per lunedì 15 luglio. In questa sede, l’Amministrazione avrà modo di verificare la situazione e valutare ogni intervento utile a tutelare la Città e i lavoratori”.