Preziosa su Parco Nassiriya, “Si trova nel centro cittadino, definirlo parco è secondo me un’eresia”

“L’altro Ieri si è svolta la manifestazione “Mani in Pasta” ma credete realmente che a Bisceglie vada tutto bene? Credo proprio di no”. Esordisce con queste parole la consigliera comunale di opposizione Giorgia Preziosa che punta il dito sulla gestione del Parco Nassiriya, ex Parco della Misericordia.

“Un giorno su 365 giorni non bastano, credete veramente che in questa città vada tutto bene? Questo parco si trova nel centro cittadino e definirlo parco è secondo me un’eresia. Non voglio sembrare critica, sermona nè tantomeno essere definita quella dell’opposizione che sta sempre lì a contestare o ad evidenziare le negatività di questa città che ha tante potenzialità, lasciate però nel cassetto”.

“Spero che qualcuno della maggioranza si sia fatto una passeggiata al parco – conclude Preziosa – e si sia reso conto della condizione precaria e di degrado in cui versa. Bisceglie svegliati”.