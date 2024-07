Giorgia Preziosa: “Salnitro ripulita dal degrado solo in vista di nuova apertura ristorante sospeso”

“Per fortuna è arrivata a Bisceglie la Skyline Experience, il ristorante sospeso a 50 metri di altezza che mostrerà lo splendore del nostro porto turistico. Ma forse sarebbe stato meglio che questo evento fosse stato programmato a scadenzario annuale in quanto unico modo per rendere la zona attigua al porto un fiore all’occhiello, una zona pulita e idonea ad essere definita area pubblica di tutto rispetto”. Così scrive in una nota stampa la consigliera d’opposizione Giorgia Preziosa (esponente del gruppo Nel Modo Giusto).

“Ciò che mi preme sottolineare è la capacità che sussiste in questa città di rendere straordinario ciò che in realtà è ordinario.Per far sì che questo evento si realizzi nel pomeriggio, Salnitro, villetta compresa, sono stati puliti, sistemati alla meglio perché altrimenti il degrado in cui versa la zona ormai da ann avrebbe sortito non so che effetto verso gli ospiti che si accingono a cenare o pranzare al ristorante sospeso”, continua Preziosa.

“La mia non vuole essere una polemica ma un’amara constatazione tesa ad evidenziare un fattore molto importante e cioè che a Bisceglie tutto ormai è straordinario ed invece con opportune attività programmatiche si potrebbe rendere la città più idonea ad essere definita città turistica. Per ora godiamoci la pulizia di Salnitro senza soffermarci a guardare né i campetti e né tantomeno le aree di sosta di parcheggio”, conclude Preziosa.