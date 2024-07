Alberto De Toma nominato vice-segretario vicario dei Giovani Democratici in Puglia

Il biscegliese Alberto De Toma è stato nominato vice segretario vicario dei Giovani Democratici di Puglia. Non si è fatto attendere il commendo del consigliere regionale del Pd, Filippo Caracciolo: “La nomina di De Toma mi riempie di orgoglio. È una buona notizia per tutto il territorio della Bat e ne conferma la vitalità. A lui e a tutta la segreteria auguro un buon lavoro”.

“Nel ruolo di segretario provinciale dei Giovani Democratici, De Toma con il supporto del segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi, degli altri componenti della segreteria e dei tantissimi iscritti e simpatizzanti, ha saputo promuovere attività in tutte le città ed ha collaborato all’apertura di nuovi circoli GD importanti come quello di Barletta e non solo”, prosegue Caracciolo.

“Il ruolo dei giovani è fondamentale ed a loro va concesso spazio in modo concreto come sta avvenendo nel Partito Democratico. Il loro slancio e la loro freschezza – conclude Caracciolo – rappresentano una grande speranza in questo momento di disaffezione della gente nei confronti della politica”.