Mimmo Spina: “Lavoratori Green Link in attesa di mensilità giugno. Comune chiarisca”

“In un incontro tenutosi ieri con le organizzazioni sindacali, la società Green Link Srl ha dichiarato ai propri dipendenti di non avere le disponibilità finanziarie per pagare la mensilità di giugno, la 14ma oltre ai versamenti al fondo FASDA, così come previsto dal CCNL vigente”. Ad annunciarlo, attraverso una nota stampa, è Mimmo Spina, consigliere d’opposizione per Fratelli d’Italia.

Le organizzazioni sindacali hanno preannunciato azioni dirette nei confronti del Comune di Bisceglie in quanto Stazione Appaltante”, continua Spina, che questa mattina ha presentato una interrogazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segretaria Comunale chiedendo di conoscere:

Se il comune di Bisceglie ha pagato regolarmente le fatture alla società Green Link Srl e Tecno Service e di avere copia delle fatture, unitamente ai bonifici ed alle eventuali quietanze rilasciate dalle società;

Come il Comune intende intervenire data la gravità della situazione al fine di evitare ulteriori problematiche ai lavoratori e alle loro famiglie oltre che alle Casse Comunali.

“Esprimo viva preoccupazione per l’incresciosa situazione e massima solidarietà ai lavoratori della società Green Link srl per il lavoro che svolgono quotidianamente e soprattutto in questo periodo date le alte temperature”, conclude Spina.