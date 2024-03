Spina: “Presentazione libro nella Bat di Calenda dimostra sua attenzione per il nostro territorio”

Ieri sera, nell’aula consiliare del Comune di Andria, Carlo Calenda ha presentato il suo libro “Il Patto”, illustrando l’attuale panorama politico italiano con un intervento che ha catturato l’attenzione della platea. La sindaca di Andria Giovanna Bruno ha portato il suo cordiale saluto istituzionale, intervenendo con alcune importanti riflessioni politiche.

«Complimenti a tutti gli amici di Azione di Andria, in particolare per i loro ruoli politico-istituzionali a Gianluca Grumo e Antonio Nespoli, per la bellissima iniziativa organizzata perfettamente». Così il Segretario Provinciale Bat Francesco Spina che ha aggiunto: «Un grazie particolare, oltre al Sindaco Giovanna Bruno, va al presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio per la cortese concessione dell’aula consiliare. Stasera Carlo Calenda, Ettore Rosato (segretario del Copasir), l’europarlamentare on. Ferrandino e i consiglieri regionali di azione Amati, Clemente e il padrone di casa (consigliere regionale della Bat) Mennea, hanno dato lustro e qualificato il duro lavoro di squadra del partito di “Azione” della Provincia Bat, ogni giorno sempre più organizzato e strutturato. E’ significativo che Carlo Calenda abbia scelto proprio la Bat per l’unica presentazione del suo libro nella nostra regione. Tutto questo dimostra da un lato la sua attenzione nei confronti del nostro territorio, dall’altra valorizza la nostra azione politica ed il nostro radicamento nel tessuto sociale della Provincia Bat»