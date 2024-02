Spina: “Preoccupante calo presenze turistiche a Bisceglie, urge consiglio comunale straordinario”

“Divulgati i dati di PugliaPromozione: preoccupante calo di presenze turistiche a Bisceglie registrato in questi anni; circa 7000 presenze all’anno in meno rispetto agli anni 2017, 2018. La situazione di lenta agonia di Bisceglie impone a tutte le forze politiche della città, in particolare a quelle di maggioranza che governano (Forza Italia, Partito democratico, Udc, liste civiche), una riflessione profonda e responsabile”. A parlare è il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina.

“Finiti i momenti della propaganda elettorale – continua – occorre un serio confronto con gli operatori turistici, diventati fin troppo tolleranti e silenti verso l’assenza completa di politiche comunali turistiche, e rimettere in campo iniziative concrete anche come quelle delle amministrazioni precedenti, che avevano dato un impulso e un trend di crescita evidenziato proprio dai dati di presenze turistiche di PugliaPromozione pubblicati dalla stampa regionale in questi giorni”.

“L’assenza di eventi di richiamo, la precaria situazione igienica, il proliferare dei furti d’auto e di atti di criminalità, l’assenza di parcheggi, la chiusura di tutti i teatri e contenitori culturali, l’abbandono e chiusura dei parchi cittadini, la chiusura dei bagni e servizi pubblici al centro della città – elenca il consigliere di minoranza – hanno certamente contribuito al calo di presenze così forte, che ha portato alcune testate giornalistiche a definire un “FLOP” turistico la nostra città”.

“Urge un consiglio comunale monotematico e straordinario, con la presenza degli operatori del settore, per agire subito con idee concrete e programmi immediati per la prossima estate e per i prossimi anni. Angelantonio Angarano non perda tempo ed esca fuori da alcune anguste e asfittiche logiche gestionali e di vecchia politica della sua maggioranza e si apra a un confronto con la città – conclude Spina – accogliendo la mia richiesta di immediata organizzazione di un consiglio monotematico straordinario, aperto agli interventi degli operatori del settore, sulla promozione turistica della città”.