Spina: “La svolta dei sindaci in condominio Angarano-Silvestris chiude anche il teatro don Sturzo?”

“Con l’amministrazione Spina, nel 2013, fu costruito il teatro don Luigi Sturzo, accanto alle scuole Galileo Ferraris e Cesare Battisti. Cominciarono in città le due rassegne teatrali che richiamavano a Bisceglie le attenzioni nazionali: il Sistema Garibaldi di Carlo Bruni e Scena 84 di Tonio Logoluso (proprio al Don Sturzo). Ora sembra che tutte le risorse comunali siano state concentrate sulle manifestazioni culturali di regime che si dividono Angarano e Silvestris, che utilizzano in modo clientelare i loro ruoli politici e istituzionali con tre assessorati a testa”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Inizia l’anno scolastico, ma ai nostri ragazzi sarà interdetto per il quinto anno consecutivo, da quando sono sindaci in condominio Angarano e Silvestris – sostiene Spina – il teatro Garibaldi che la amministrazione Spina concedeva gratuitamente a tutte le scuole biscegliesi per attività formative e culturali e importanti progetti scolastici di crescita umana ed artistica, nonchè ora anche il teatro Sturzo”.

“I due sindaci in condominio, mentre litigano tra loro per dividersi le risorse dei cittadini per i loro fini egoistici – conclude Spina – stanno condannando all’oblio culturale e al degrado la città e le future generazioni. Bisceglie non può morire così. Bisceglie deve rinascere!”.