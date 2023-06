Spina: “In consiglio rappresenterò i candidati che mi hanno sostenuto nelle liste della coalizione”

“I circa 170 candidati delle liste civiche che mi hanno seguito in questa campagna elettorale, che hanno dato un contributo di oltre 5000 voti alla forte coalizione “Bisceglie Rinasce” (complessivi 10.800 voti) stasera, presso la sede in piazza V. Emanuele, mi hanno dato il chiaro mandato di dare visibilità istituzionale al progetto civico in consiglio comunale, costituendo il gruppo denominato “Difendiamo Bisceglie- Bisceglie Sportiva”, nonché di proseguire il rapporto di armoniosa e solidale collaborazione con gli altri gruppi consiliari di “Bisceglie Rinasce” per una efficace e propositiva attività di opposizione al governo cittadino targato PD”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Tanti giovani e volti nuovi della politica sono rimasti entusiasti e vogliono continuare questa esperienza – conclude Spina – con una formazione politica e amministrativa che privilegi correttezza e onesta’ oltre che le capacità politiche”.