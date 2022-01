Spina: “Dirigenti e funzionari in fuga da Palazzo San Domenico, dipendenti dimezzati”

“Con delibera di giunta n. 11/2022, anche il dirigente dell’area amministrativa, appena arrivata, se ne va e ottiene il trasferimento in altra sede, come già avevano fatto il dirigente dell’area ambiente (subito dopo l’ultima proroga dell’appalto di igiene urbana) e la ex segretaria Generale che ha preferito Cerignola a Bisceglie”. Queste le parole del consigliere comunale Francesco Spina commentando alcuni cambiamenti a Palazzo San Domenico.

“Ora, addirittura, Angarano & Co. rischiano di perdere anche il loro dirigente dell’area finanziaria che ha partecipato ad avviso pubblico a Bari e si trova di fronte a una scelta che non gli si presenterà più per entrare nella Regione Puglia. E anche molti funzionari che vincono gli avvisi pubblici preferiscono successivamente rinunciare a Bisceglie – sostiene Spina – e chiedono mobilità e comandi verso altri enti (agenzia entrate, asl ecc)”.

“Intanto, i pensionamenti hanno ridotto al minimo la ‘dotazione organica’ del Comune di Bisceglie e, così, molti uffici comunali restano chiusi per giorni o affidati a dipendenti in pensione che, con spirito di sacrificio, rischiano personalmente gravi responsabilità pur di non far cessare importanti servizi comunali. Anche per fare un semplice certificato o rinnovare una carta di identità, al Comune di Bisceglie bisogna fare un tour faticoso e lunghissimo – dichiara il consigliere di opposizione – con assembramenti e resse che mettono a dura prova pazienza e dignità dei cittadini”.