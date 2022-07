Spina, “Da 2018 a 2021 Tari di ogni cittadino aumentata dal 20 al 30%”

“Ieri in consiglio la svolta di Angarano-Silvestris ha deciso: arriverà a fine anno per tutti la quarta rata Tari imposta dalla svolta e quindi tutti vedremo presto le somme calcolate dalla stessa “svolta” per ogni contribuente Tari”. A parlare è il consigliere comunale Francesco Spina il giorno dopo il consiglio comunale che tra i temi trattava proprio di Tari 2022.

“Intanto, ognuno potrà verificare guardando i propri avvisi, che gli avvisi Tari di un normale cittadino del 2018 (ultimo anno riferibile alla gestione della amministrazione Spina) e dell’anno 2021 (ultimo anno tari dell’amministrazione Angarano già definito), la Tari di ogni cittadino è aumentata dal 20 al 30 per cento ciascuno – sostiene Spina –. Perché i costi del servizio sono aumentati così tanto nei 4 anni di amministrazione Angarano-Silvestris, mentre il servizio è peggiorato quantitativamente qualitativamente, con incendi di rifiuti ogni sera nelle campagne e senza più avere nemmeno la green card con gli assegni che prima arrivavano direttamente alle case dei cittadini che portavano la differenziata all’isola ecologica?”.