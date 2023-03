Spina: “Assessorato di 3 mesi può far cambiare idea ad un politico navigato come Belsito?”

“Che pena la campagna elettorale fatta con i soldi dei cittadini per tentare di ‘comprare’ un pò di consenso con assessorati a tre mesi. Dopo l’assessorato al nipote di Piero Innocenti, può un altro assessorato a 2500 euro per 3 mesi far cambiare idea a un politico navigato come Belsito?”. Con queste parole parte la nota del consigliere comunale Francesco Spina, candidato sindaco alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio.

“La svolta era e rimane un fallimento, come Antonio Belsito, responsabile della lista della svolta ‘Insieme per Bisceglie’, opportunamente aveva dichiarato qualche tempo fa. L’assessorato a Carla Mazzilli per tre mesi, della lista civica di Antonio Belsito – afferma Spina – ha fatto ora cambiare idea a quest’ultimo, ma purtroppo non riscatterà i danni alle casse comunali e alla qualità della vita che Angarano e i suoi complici politici hanno arrecato ai biscegliesi in questi 5 anni e che stanno facendo piangere i biscegliesi con la città nel degrado più completo e senza una programmazione estiva”.