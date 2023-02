Spina: “Ancora da zero lavori alla Monterisi, notevoli disagi per studenti e famiglie” / VIDEO

“Con il vice presidente della commissione regionale cultura e pubblica istruzione Francesco La Notte, ho avuto modo di effettuare un sopralluogo presso il plesso scolastico della Monterisi in viale Calace, in corso di ristrutturazione. La situazione è allarmante”. A dichiararlo è il consigliere comunale Francesco Spina.

“Sono passati due anni ormai e nemmeno si intravede la conclusione dei lavori – prosegue – la cui data manca sul cartello affisso fuori al cantiere come per legge. Altro che un anno solo di chiusura della scuola come promesso dall’amministrazione comunale al momento della cantierizzazione dei lavori. Di questo passo, senza peraltro un adeguato sistema di trasporto gratuiti verso la scuola di Salnitro, le famiglie e gli alunni del quartiere “Seminario” continueranno ad emigrare verso la parte opposta della città per tanti anni ancora. Sarà compito della prossima amministrazione – conclude Spina – dare ordine e celerità ai lavori e alla vita della comunità scolastica del circolo scolastico “Monterisi”.