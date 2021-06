Spiaggia attrezzata, Di Leo: “Condizioni più idonee per tutti per accedere al nostro mare?”

“Con 7,5 km circa disponibili, la nostra città possiede una delle maggiori estensioni di spiaggia libera. Provo a pormi un quesito: sono accessibili a tutti?” Esordisce così Marco Di Leo, esponente della lista civica Bisceglie d’Amare.

“Su segnalazione di alcuni cittadini (allego foto), voglio sottoporre a chi di dovere, sempre con spirito costruttivo, una problematica che non mi sembra sia stata ancora risolta. Si è quasi esaurita la prima decade di giugno e la spiaggia attrezzata per l’accesso in acqua delle persone con disabilità – ricorda Di Leo – pare non sia ancora pronta. Quest’opera, che io considero importantissima e che ho personalmente apprezzato, è stata inaugurata lo scorso anno a fine agosto, in prossimità delle elezioni regionali, con tanto di taglio di nastro alla presenza del governatore di Puglia Emiliano, Sindaco e membri di giunta”.

Marco Di Leo pone dei quesiti, “Si ha intenzione di ripristinare le condizioni più idonee per tutti per accedere al nostro mare? A questa problematica, va aggiunta la persistente assenza di un cartellone estivo di eventi, dettaglio su cui ho avuto l’occasione di soffermarmi più volte. Bisceglie, durante gli anni dell’amministrazione Angarano, è perennemente in ritardo su tutto ciò che concerne la programmazione”.

“L’obiettivo principale, ad oggi, è quello di dare a tutti la possibilità di godere della natura del nostro bellissimo mare, purché tutto sia fatto in sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi. Disponibili alla più proficua collaborazione con l’attuale amministrazione – conclude l’esponente di Bisceglie d’Amarre – restiamo disponibili per eventuali delucidazioni e suggerimenti. Il bene di Bisceglie e dei suoi cittadini vengono prima delle polemiche”.