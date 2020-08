Presidente Emiliano visita spiaggia attrezzata per disabili a Bisceglie / VIDEO

“Il mare della Puglia è il più bello di Italia non solo perché è il più pulito ma anche perché lo abbiamo reso accessibile a tutti. Apposite passerelle consentono di entrare facilmente in acqua con specifiche sedie a rotelle: le passerelle sono state finanziate dalla Regione Puglia così come l’acquisto di centinaia di sedie job. Queste opere sono state realizzate in tutte le spiagge libere dei Comuni costieri della Puglia che ne hanno fatto richiesta”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha effettuato un sopralluogo sulla spiaggia attrezzata di Bisceglie, di recente realizzazione, con il sindaco Angelantonio Angarano e il consigliere comunale Francesco Carelli.

“Qui a Bisceglie ho avuto la possibilità di apprezzare e constatare l’efficienza della spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità realizzata con contributo regionale. La struttura è stata allestita con materiali ecocompatibili e amovibili. Un sistema di piattaforme e rampe consente l’accesso al mare alle persone con difficoltà di deambulazione, con l’ausilio di sedie job il cui utilizzo è assicurato e agevolato da personale dedicato presente in spiaggia. La spiaggia è dotata di supporti, passamaneria e accessori a norma, utili al raggiungimento della battigia e di tutte le aree fruibili, compresa la rampa di immersione. Non manca un’adeguata segnaletica. Nelle vicinanze della spiaggia c’è un’ampia area parcheggio dotata di posti riservati a persone con disabilità”.