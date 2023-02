Silvestris: oggi forum sulla sicurezza, “C’è bisogno che anche il Comune faccia di più”

Proseguono i forum pubblici organizzati da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie. Oggi, venerdì 17 febbraio, alle ore 19, nella Casa delle Idee di via Monte Grappa 12, Silvestris incontrerà i cittadini per discutere di una delle urgenze più pressanti per la città di Bisceglie: quella della sicurezza.

“Non è possibile che a Bisceglie vengano rubate tre auto ogni notte. Non è possibile che i furti e le rapine siano ormai all’ordine del giorno. Non è possibile che lo spaccio di droga abbia conquistato le nostre piazze e i nostri parchi. I Carabinieri e le forze dell’ordine fanno fino in fondo il loro lavoro, ma c’è bisogno che anche il Comune faccia di più”, annuncia Silvestris.

“Nel corso dell’incontro di venerdì ascolteremo, come stiamo facendo da mesi, le proposte e le idee di tutti coloro che vorranno condividerle con noi. Ci confronteremo in maniera trasparente con i cittadini e annunceremo quelli che sono gli interventi da mettere in atto per rendere Bisceglie una città più sicura e serena per gli anziani, per le famiglie e per i nostri figli”.