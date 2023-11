Scuola Don Bosco, Spina: “Sindaco emetta ordinanza chiusura per metterla in sicurezza”

“Da tanti giorni coliformi pericolosi nell’acqua della scuola Don Bosco. Angarano abbia la compiacenza di certificare il fallimento della manutenzione delle scuole biscegliesi e faccia subito un’ordinanza sindacale per chiudere la scuola per metterla in sicurezza e per pulire per bene gli impianti”. È questa la richiesta avanzata in un comunicato stampa dal consigliere d’opposizione Francesco Spina.

“La sicurezza dei bambini vale di più del suo orgoglio personale. Non è possibile che intervengano vigili del fuoco e Asl nelle scuole biscegliesi e la massima autorità sanitaria e di p.s. (il sindaco) chiuda non uno, ma tutti e due gli occhi mettendo a rischio salute e incolumità degli alunni delle nostre scuole”, scrive Spina.

“L’abbandono e il degrado delle scuole biscegliesi è lo specchio, purtroppo, di ciò che sta accadendo dappertutto in città nell’indolenza e silenzio di una maggioranza avida di interessi propri e con tanti politici che si vendono per un piatto di lenticchie”, attacca il consigliere d’opposizione.