Salerno su lista il sospiro: “Sgradevole e di poca fantasia, auspichiamo competenze e rispetto territorio”

“Dalle numerosissime telefonate e messaggi ricevuti, circa la presentazione del movimento politico della lista sospiro, che risulta essere causa di forte confusione, Sergio Salerno, Direttore Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il Sospiro di Bisceglie” e Fondatore del Progetto puntualizza alcuni aspetti in merito alla lista nata a favore del candidato Sindaco Vittorio Fata (leggi qui).

“Il Sospiro è Bisceglie, come tale è di tutti e per tutti, pertanto prendiamo atto della lista presentata dall’esimio avvocato Vittorio Fata e precisiamo che – prosegue Salerno nella nota – l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi “Il Sospiro di Bisceglie” non fa parte di questa operazione in quanto l’associazione ha natura apartitica”.

“Altresì, saremo sempre al fianco di tutti coloro che hanno progetti sani legati alla valorizzazione e promozione del nostro dolce tipico, indipendentemente dai colori e dalle diversità dei proponenti, come dimostrato in questi 14 anni di duro lavoro. Diversamente, riteniamo sgradevole – sottolinea – e di poca fantasia presentare nome simile solo per ricavarne qualche beneficio in più. Inoltre, siamo lontani anni luce nel dare una connotazione diversa da quei sani valori che il Sospiro ha in essere, passione, famiglia, professionalità, valorizzare la bellezza di Bisceglie a livello mondiale, alimentare il futuro con passione e rispettare le tradizioni”.

“Non abbiamo nulla in contrario o a favore delle scelte effettuate da Fata che rispettiamo e stimiamo. Cogliamo l’occasione per auspicare a tutti coloro che si stanno affacciando al prossimo scenario politico – conclude Sergio Salerno – di puntare sulle competenze soprattutto se orchestrate dal vero rispetto per il territorio e per i cittadini che ci vivono, con onestà e abnegazione. Il progetto associativo è, e sempre sarà, al servizio della Città”.