Regione, La Notte passa nel Gruppo Misto in minoranza: “Venuto meno vincolo di solidarietà”

Il Consigliere regionale Francesco La Notte ha comunicato ufficialmente oggi la sua adesione al gruppo misto in quota alla minoranza, mediante una notifica inviata al presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Loredana Capone.

“Finora coerentemente e lealmente sostenuto, in ogni sua azione e provvedimento, le scelte del governo regionale – è il commento del consigliere La Notte – in ossequio al vincolo di maggioranza che lega politicamente tutti i consiglieri regionali eletti nelle liste a sostegno del presidente Emiliano. Tuttavia, l’inaspettata e sorprendente decisione di Michele Emiliano di intervenire, proprio alla fine e nel momento più delicato della campagna elettorale comunale di Bisceglie (nei giorni precedenti alla scadenza del termine per gli apparentamenti), ha delegittimato politicamente le scelte locali e comunali effettuate a Bisceglie dal sottoscritto. Per una questione di dignità politica e personale e per il venir meno di quel vincolo di solidarietà politica che non ha mai visto il presidente Emiliano andare in contrasto, peraltro senza un preventivo confronto sui temi delle candidature locali, con le scelte dei consiglieri regionali e dei responsabili territoriali delle liste civiche che fanno parte della sua maggioranza di governo regionale, prendo le distanze dalla maggioranza del governo regionale, continuando ad onorare l’impegno verso i suoli elettori con immutato senso di responsabilità nella valutazione dei provvedimenti che il governo regionale vorrà portare all’attenzione del consiglio regionale”, conclude il consigliere La Notte.