Quindici punti all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale

Sono quindici i punti previsti in occasione del Consiglio Comunale convocato per lunedì 26 febbraio alle ore 16:00 in 1^ convocazione ed il giorno 28 febbraio alle ore 16:30 in 2^ convocazione.

A R G O M E N T I:

1. Piano per le alienazioni e valorizzazioni immobiliari relativo all’anno 2024.

2. Approvazione del programma triennale lavori Pubblici per il triennio 2024-2025-2026, dell’elenco annuale per l’anno 2024 e del Programma Triennale degli acquisiti di beni e servizi 2024-2025-2026, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023.

3. REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DEL TARIFFARIO DIRITTI SUAP DIFFERENZIATO PER I VARI TIPI DI PRATICHE, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 13, DEL D.P.R. 160/2010.

4. Emendamenti allo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 e suoi allegati, di cui alla delibera di G.C. N. 22/2024 (già delibera di G.C. n. 312 del 28/12/2023). Comunicazioni al Consiglio.

5. ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026 E SUOI ALLEGATI.

6. Richiesta ordine del giorno ai sensi dell’art. 20 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Atto di indirizzo per Bisceglie Città Autism Friendly.

7. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 774/23 (R.G. 304/21).

8. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lettera A), del D.Lgs 267/2000 e SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 57/23 (RG. 351/21).

9. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lettera A), del D.Lgs 267/2000 e SS.MM.II. PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE N. 65/23 (RG. 327/20).

10. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 157/2023 del Giudice di Pace di Bisceglie_ Avv. Gaetano Agostino RUTIGLIANO.

11. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 160/2023 del Giudice di Pace di Bisceglie_ Avv. Massimo Nicola MINERVA.

12. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 140/2023 del Giudice di Pace di Bisceglie – Avv. Massimo MAMBELLI.

13. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 141/2023 del Giudice di Pace di Bisceglie – F.L. c/ Comune – Avv. Letizia FATA.

14. Riconoscimento debito fuori bilancio per regolarizzazione carta contabile nr. 268 del 21/11/2023 emessa dal Tesoriere Comunale in esecuzione dell’Ordinanza di assegnazione somme del 03/05/2023 resa nella procedura esecutiva avente R.G. nr. 945/2021.

15. Riconoscimento debito fuori bilancio – ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza esecutiva n. 142/2023 del Giudice di Pace di Bisceglie – Avv. Pasquale PELLEGRINI.

La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it