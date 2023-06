Questione rifiuti, Angarano: “Scorsa notte ho seguito ritiro in città, a lavoro per risolvere criticità”

“La scorsa notte ho seguito il ritiro dei rifiuti in tutta la Città. Come concordato, è stato anticipato l’inizio del servizio, alle ore 4, per ottimizzare le operazioni e fare il modo che la spazzatura sia rimossa prima”. Con queste parole parte le breve nota del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito al nuovo calendario della raccolta differenziata, partito il 1 giugno con non poche difficoltà organizzative.

“Tanti gli aspetti di cui abbiamo parlato e che sono da mettere a punto in questa fase di rodaggio per risolvere le criticità – continua il primo cittadino – con la collaborazione della nuova azienda e di tutti noi. È interesse comune e non molliamo un attimo. Siamo sul pezzo”.

Intanto questa sera, piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 19.30, si terrà la proclamazione di Angarano come Sindaco della Città. Subito dopo è previsto un saluto ed un ringraziamento alla Citta.