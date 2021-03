Pd, Francesco Boccia nella segreteria di Enrico Letta: delega agli enti locali

Dopo la scelta dei due vicesegretari, Enrico Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, ha nominato la nuova segreteria. In tutto sedici membri, otto uomini e otto donne. L’ex ministro biscegliese Francesco Boccia è stato scelto per la delega alle autonomie territoriali e enti locali.

Ecco la lista completa dei componenti della nuova segreteria: Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare – Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario – Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture Chiara Braga, 41 anni, parlamentare – Missione Giovani Chiara Gribaudo, 39 anni, parlamentare – Politiche per la Parità Cecilia D’Elia, 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche – Politiche per la Sicurezza Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare – Giustizia e Diritti Anna Rossomando, 57 anni, parlamentare – Economia e finanze Antonio Misiani, 52 anni, parlamentare – Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI Cesare Fumagalli, 67 anni, Segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020.

Istruzione, Università e Ricerca Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare – Cultura Filippo Del Corno, 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Susanna Cenni, 57 anni, parlamentare – Salute Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare – Sport Mauro Berruto, 51 anni, giornalista e formatore. CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015 – Autonomie territoriali e Enti Locali Francesco Boccia, 52 anni, parlamentare – Organizzazione Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare.