Matrimoni e cerimonie private, il PROTOCOLLO per la ripartenza

È stato illustrato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’assessore alla Salute, Pier Luigi Lopalco, e dal presidente di Assoeventi Confindustria, Michele Boccardi, il protocollo, stilato in Puglia e posto all’attenzione della Conferenza delle Regioni e del Comitato Tecnico Scientifico, per matrimoni e per tutte le funzioni civili e religiose. Entrerà in vigore dal 15 giugno 2021.

Scongiurata l’imposizione del limite massimo di invitati per matrimoni e cerimonie private. Unico criterio per stabilire quanti ospiti potranno presenziare sarà il distanziamento ‘sociale’ di due metri fra i tavoli.

Niente più covid manager paventato nei giorni scorsi. In sintesi, una struttura più grande potrà ospitare più persone rispetto a una struttura più piccola.

Confermato l’accesso degli invitati esclusivamente con green pass che attesti o l’avvenuta vaccinazione in doppia dose o l’avvenuta vaccinazione di prima dose entro quindici giorni prima o l’avvenuta guarigione da covid entro i sei mesi, oppure un referto che attesti la negatività del tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore. Tutti gli invitati dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea (accesso vietato in caso di temperatura superiore a 37,5°C).

Non sarà possibile il self-service nei buffet, ma solo con somministrazione da parte del personale incaricato. Si potrà, inoltre, ballare senza mascherina all’aperto, esclusivamente con la mascherina negli spazi interni. Gli ospiti e gli sposi dovranno indossare la mascherina chirurgica o superiore negli ambienti interni quando non sono seduti al tavolo e negli ambienti esterni qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro. Gli ospiti potranno non indossare la mascherina chirurgica nei casi di allontanamento dal proprio tavolo (recarsi in bagno, al bar, ecc…) a condizione di rispettare il distanziamento interpersonale di un metro nel caso di soggetti non conviventi. Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene con prodotti igienizzanti.

I fotografi dovranno indossare la mascherina chirurgica se a distanza inferiore di un metro dagli invitati, mentre i gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico di almeno tre metri qualora non provvisti di barriere anti-droplet.

Infine per le bomboniere: non sarà possibile prenderle dal tavolo comune all’uscita ma dovranno essere consegnate ai tavoli dagli sposi.