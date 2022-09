M5S: “Noi prima forza politica a Bisceglie, a breve candidature per le prossime Comunali”

“Il M5S è la prima forza politica a Bisceglie, con 7290 voti alla Camera dei deputati, circa il 30%, e 6536 voti al Senato, circa il 27%”. Lo dichiara attraverso una nota il Movimento 5 Stelle Bisceglie.



“Ci auguriamo che questo grande consenso ci permetta di ottenere un’ampia rappresentanza di seggi in Parlamento, almeno, dai collegi plurinominali, essendo costretti, purtroppo, ad eleggere i parlamentari con un’ambigua legge elettorale senza preferenze. Grazie al presidente Conte, che ha fermamente creduto in una battaglia di affermazione dei principi e dei valori del M5S, non risparmiandosi affatto in una campagna elettorale che lo ha visto impegnato con grande determinazione lungo tutta la penisola”.



“Grazie speciale ai biscegliesi – sottolineano – che non solo hanno apprezzato il lavoro di Conte, dapprima come presidente del Consiglio in un periodo drammatico per il Paese e poi come capo politico del M5S, ma che hanno anche dimostrato di supportare l’impegno del movimento locale. Oggi, partendo da questa ampia fiducia, guardiamo al futuro prossimo. È indispensabile iniziare un percorso condiviso con altre forze politiche e civiche con cui è in corso un’intesa programmatica. Ed esprimeremo a breve la nostra proposta politico-amministrativa e candidature, per le prossime Comunali, alternative all’attuale amministrazione e alle altre coalizoni “minestrone” in campo. I cittadini biscegliesi hanno dimostrato maturità e consapevolezza, premiando il nostro lavoro e chiedendo un cambiamento reale. Da qui partiremo per una navigazione nuova e scriveremo con la città una storia diversa da quelle stantie che alcuni vogliono riproporre”.

“Non lasceremo intentata la sfida di portare al voto, fra un anno, i delusi e i rassegnati che con oltre il 42% costituiscono il partito vincente dell’astensionismo. Continueremo a dedicarci prioritariamente ai temi sociali, ambientali e della salute, della mobilità sostenibile, della rigenerazione urbana, della legalità e dell’antimafia. Una città nuova, un’alternativa possibile”.