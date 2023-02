L’Onorevole Colucci a Bisceglie per sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Spina

L’Onorevole Alessandro Colucci, del partito “noi Moderati”, accompagnato dal segretario regionale Luigi Morgante, è stato ricevuto a Bisceglie nella sede della coalizione “Bisceglie Rinasce” dal segretario cittadino Davide Lavolpicella, dal candidato sindaco della coalizione Francesco Spina e da altri rappresentanti.

Tonia Spina ha portato a Colucci i saluti dei partiti di centro destra della coalizione. “Francesco Spina – si legge nella nota – ha rappresentato lo spirito unitario e l’entusiasmo della coalizione “Bisceglie Rinasce” che sta elaborando i programmi di rilancio della città, dopo i 5 anni dell’amministrazione Angarano-Silvestris decisamente opaca. Colucci ha subito evidenziato il buon lavoro del governo nazionale di Giorgia Meloni, che il suo gruppo sostiene convintamente in parlamento, la storica amicizia personale con il candidato Francesco Spina e la volontà di sostenere questo progetto amministrativo auspicando la vittoria di Spina già al primo turno il 14 maggio. Ha poi ricordato l’affetto verso la città di Bisceglie trasmessagli dall’amico compianto Dino Abbascià. L’Onorevole ha voluto poi visitare la scuola comunale, realizzata nel centro storico dalla precedente amministrazione Spina, intitolata proprio ad Abbascià e preannunciato che presto tornerà a Bisceglie con l’On. Maurizio Lupi per sostenere in campagna elettorale la lista di “noi Moderati” coordinata da Davide Lavolpicella e l’intera coalizione con il suo candidato Francesco Spina”.