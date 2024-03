La Notte: “Accolta in Regione mia proposta su qualità e sicurezza nel mercato del lavoro”

“Grande soddisfazione per il lavoro svolto sin ora e immenso orgoglio per il voto favorevole all’unanimità espresso nella Sesta Commissione Regionale, in sede referente, in merito alla mia proposta di legge: ‘Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale‘, esordisce così il Consigliere Regionale Francesco La Notte.

“Con questa Proposta di Legge, – dichiara – la Regione Puglia sarà una delle prime in Italia a dotarsi di uno strumento che vada a tutelare i lavoratori in caso di opere da appalti pubblici”.

“Tra gli obiettivi che si pone tale Proposta di Legge, è sicuramente quello di garantire la qualità e la sicurezza nel mercato del lavoro, al fine di eliminare le misure dumping contrattuale (tale fenomeno crea concorrenza sleale e danno ai lavoratori e alle imprese) ricordo a tutti che tali misure sono “misure scorrette”, che purtroppo – sottolinea il consigliere regionale biscegliese – durante le gare pubbliche vengono messe in esser pur di aggiudicarsi gli appalti, e chi ne paga le conseguente è sempre il lavoratore”.

“Il nostro obiettivo principale, è quello di tutelare il lavoratore, ma non solo, all’interno di questa proposta di legge inoltre è prevista la nascita di una Commissione a costo zero per la Regione Puglia e per i nostri concittadini (in quanto non sono previsti ne compensi ne gettoni di presenza) per chi ne farà parte, che avrà come obiettivo principale quello di monitorare che le imprese che partecipano alle gare pubbliche non attuino tali misure sleali. Questo è un primo passo – conclude La Notte – affinché tale proposta diventi a tutti gli effetti Legge, e sono felice che tale iniziativa sia partita dalla nostra città e dal confronto costante che ho tutti i giorni con i nostri concittadini e le nostre imprese da sempre sensibili alle tematiche del lavoro”.