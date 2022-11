Il gruppo Bisceglie in Piazza a sostegno del progetto Bisceglie Rinasce

“Dopo aver ricevuto tante sollecitazioni da amici e da tanti cittadini, e dopo aver ascoltato le idee i programmi dei diversi candidati sindaci, il gruppo Bisceglie in Piazza, ha deciso di sostenere il progetto politico amministrativo Bisceglie Rinasce e la candidatura del già Sindaco Francesco Spina, il quale si è dimostrato sin da subito in linea con le nostre idee di sviluppo per la nostra città, con la voglia di mettersi a disposizione della comunità”. Lo dichiara Nicola Silvestris, responsabile del neonato movimento.

“Con l’avvento delle elezioni amministrative, previste per il 2023, il gruppo Bisceglie in Piazza, nato nel 2020, ha da sempre detto la sua evidenziando ciò che nella nostra città non andava – continua – ma ha anche aiutato durante il periodo Covid e non solo, tante famiglie bisognose della nostra città. Questo splendido gruppo di amici, ha avuto come scopo, quello di voler aiutare i bisognosi, gli ultimi della nostra città, ma non solo, ci siamo prodigati nel segnalare e risolvere le problematiche quotidiane, che la nostra città ha affrontato in questi 5 anni di mal governo cittadino”.

“Il gruppo di amici Bisceglie in Piazza sosterrà compatto la mia candidatura al Consiglio Comunale – sottolinea in chiusura Nicola Silvestris – mio obiettivo è quello di rimettere al centro del progetto i cittadini e gli ultimi che spesso e volentieri negli ultimi anni sono stati abbandonati dalle istituzioni cittadine. Bisceglie merita un Sindaco capace, che ha già fatto vedere il suo valore e le sue capacità amministrative, basta con gli spot elettorali dei 5000 posti di lavoro, dei 500 sottoscrittori di pseudo programmi irrealizzabili, basta con le prese in giro”.