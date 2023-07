“Il fitto-casa quest’anno è già coperto”, la replica del consigliere Edmondo Valente a Spina

“Ancora una volta il consigliere Spina non perde occasione di mistificare la realtà speculando politicamente sulle famiglie più in difficoltà”, questo l’incipit della nota firmata dal consigliere comunale di maggioranza Edmondo Valente (Bisceglie Svolta).

“In consiglio comunale, su proposta dei sindacati Sunia, Sicet e Uniat, abbiamo proposto di approvare un ordine del giorno per chiedere al Governo nazionale di non tagliare dal prossimo anno il fondo a sostegno del pagamento dei canoni di locazione in favore delle famiglie in difficoltà economica (il cosiddetto ‘fitto casa’) e della morosità incolpevole.

Un fondo importantissimo, non solo per Bisceglie, ma per tutti i Comuni pugliesi perché va a tutelare il fondamentale diritto alla casa. L’eliminazione da parte del governo centrale sarebbe terribilmente nefasta, con il caro-vita e l’emergenza abitativa in corso.

Questo abbiamo proposto al consiglio, aspettandoci un’ampia convergenza. E invece il consigliere Spina ha scelto di uscire dall’aula, denotando totale disinteresse per la questione, mentre addirittura due consiglieri di opposizione hanno votato contro. È questa la vera notizia sconfortante che emerge dalla discussione in consiglio comunale e tutti i cittadini possono verificare rivedendo la registrazione della seduta (link: https://www.youtube.com/watch?v=wa7dTX4UhMc&t=23106s).

Quanto alla proposta del consigliere Spina di destinare dei fondi comunali per la copertura del fitto casa di quest’anno, va puntualizzato, come peraltro ho fatto in consiglio comunale e ha confermato il Dirigente della Ripartizione Finanziaria, Dott. Angelo Pedone, che il fitto casa quest’anno è già coperto con una cifra di oltre 920mila euro, di cui 169mila euro di cofinanziamento comunale. Motivo per cui non era necessario intervenire con fondi comunali da quest’anno. Il problema, purtroppo, si aprirà dal prossimo anno se il Governo nazionale, come sembra, taglierà il finanziamento”, conclude il consigliere Valente.