Giorgia Preziosa: “Bandiera Blu risultato prestigioso, ma spiagge per disabili sono fruibili?”

“Bisceglie è una delle 3 città di Puglia ad aver ottenuto la bandiera Blu, risultato prestigioso di cui essere fieri ma che dovrebbe, ribadisco dovrebbe, portare l’amministrazione a fare sempre meglio per la nostra città. Sicuramente i molti non amanti delle critiche costruttive ribadiranno che comunque il titolo è prestigioso (certo non lo mettiamo in dubbio) ma sicuramente è necessario che questa amministrazione rifletta su aspetti determinanti e consequenziali alla caratterizzazione di Bisceglie città turistica”. Cosi parla il consigliere comunale di opposizione Giorgia Preziosa.

“L’assegnazione della bandiera Blu avviene non solo per ciò che concerne la costa e la qualità delle acque ma anche per i servizi offerti, personalmente è questa la riflessione che serve.

Partiamo da quei servizi essenziali sulle spiagge: quei metri di spiaggia per disabili sono fruibili? Be non credo in quanto la spiaggia per disabili non è funzionale – sottolinea – e a mio avviso andrebbe ampliata con annessione maggiore di servizi che non dovrebbero permettere solo ai disabili di poter fare un bagno in estate ma addirittura dovrebbero permettere loro di permanere a rilassarsi in prossimità della bella stagione”.

“Se volgiamo, poi, lo sguardo verso l’ambiente della città, possiamo affermare che c’è un ambiente salutare e idoneo ad una classificazione di città turistica. L’attenzione a questi semplici ed elementari fattori sembra molto lontana e spesso da ciò che si decanta a ciò che si realizza c’è un’ampia linea di demarcazione. Il nostro porto turistico è meraviglioso ma è circondato da ambienti lasciati all’incirca. La zona prospiciente via La spiaggia la zona di salnitro non sembra rientrare nel servizio di manutenzione ordinaria: la piazzola, ex parco giochi (perché non c’è più un parco giochi) è riscoperta di erba e sporcizia; il campo da calcio restaurato un po di tempo fa è ormai lasciato al degrado più totale senza nemmeno essere sicuro”.

“Spostandoci più al centro la situazione non è tanto differente. Infatti parchi e gli ambienti destinati alla vita pubblica sembra non siano oggetto di interesse. Il mio consiglio spassionato – conclude il consigliere Preziosa – per amore di Bisceglie è solo teso a migliorare la città in tutti i suoi aspetti e a renderla definitivamente una città degna del prestigioso titolo ottenuto. Con uno sguardo al miglioramento effettivo non solo decantato del titolo ottenuto è opportuno che di analizzano tali fattori che possono aumentare e incrementare la crescita turistica della città stessa. Al riguardo spero, vivamente, che in procinto della bella stagione si rifletta e ci si adoperi per il meglio”.