Galantino su sicurezza: “Stato non può abbandonare attività economiche territori a criminali”

“Le imprese del territorio devono poter contare su più sicurezza e legalità. Serve più Stato per tornare a far crescere l’economia di questi luoghi e sono necessarie iniziative volte a sanare questa situazione di preoccupante criminalità. Mi batto per questo dall’inizio del mio mandato e ho presentato diversi atti di indirizzo e controllo che in passato hanno prodotto – in parte – i risultati sperati”. Lo dichiara Davide Galantino, deputato biscegliese di Fratelli d’Italia.

“Oggi ho presentato ulteriore interrogazione alla Camera, inoltre sto lavorando a una risoluzione nelle commissioni competenti affinché il Governo si attivi per dare seguito alle richieste del Procuratore Nitti. È emerso infatti, che nel periodo gennaio-giugno 2020 – continua il deputato di Fratelli d’Italia – l’emergenza sanitaria ha influenzato le dinamiche della già complessa architettura criminale della BAT, territorio crocevia di fenomeni delinquenziali mafiosi di provenienza sia locale che importata dalle limitrofe province foggiana e barese, per questo le ripercussioni sull’economia sono preoccupanti. La crisi si sta trasformando sempre più in opportunità di business per la criminalità organizzata. Lo Stato – conclude Galantino – non può abbandonare le attività economiche di quei territori spesso preda di criminali senza scrupoli”.