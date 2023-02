Cultura, Silvestris: “Facciamo rivivere a Bisceglie il festival dedicato a Mauro Giuliani” / VIDEO

“Far rivivere a Bisceglie il Mauro Giuliani Festival: un appuntamento che richiami nella nostra città, per l’intero mese di luglio, i più grandi maestri e tutti gli appassionati della musica da chitarra, con esibizioni, concerti e masterclass”. Questa l’idea lanciata da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, per celebrare con un evento annuale di grande prestigio il chitarrista biscegliese.

“Vi sembra possibile che a Parma e a Busseto ci sia il festival dedicato a Verdi. Che a Pesaro ci sia il RossinI Opera Festival, a Torre del Lago quello dedicato a Puccini e che Bisceglie non rivendichi con un grande appuntamento annuale di aver dato i natali a Mauro Giuliani?”, dichiara Silvestris.

“Nella nostra città c’è un monumento che lo ricorda, ma soprattutto una splendida casa museo, che raccoglie cimeli, scritti e ritratti. Ma noi faremo di più: creeremo un appuntamento di livello nazionale e internazionale dedicato ad un genio della musica, l’inventore della sesta corda, nato a Bisceglie e battezzato nella chiesa di Sant’Adoeno”.