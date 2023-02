Cultura, Silvestris: “Dobbiamo valorizzare i talenti della nostra città”

Una Casa della Cultura e delle Associazioni all’interno dell’ex orfanotrofio Bombini e una gestione condivisa per il Teatro Garibaldi, affidata alle compagnie teatrali biscegliesi. Queste sono due delle proposte condivise da Sergio Silvestris, candidato sindaco alle primarie di coalizione del prossimo 12 marzo, durante l’incontro di ieri sera con operatori del settore culturale, realtà associative e cittadini desiderosi di condividere idee e suggerimenti.

“Cosa può fare il Comune per sostenere il sistema culturale biscegliese e le tante realtà qualificate che operano in città? Ne abbiamo discusso insieme ai diretti interessati, avanzando le nostre proposte e ascoltando quelle degli altri, nella convinzione che solo dal confronto si possa scrivere davvero una storia tutta nuova per Bisceglie”, afferma Sergio Silvestris.

“Dobbiamo valorizzare i talenti della nostra città e chi si impegna ogni giorno per fare qualcosa di bello. Le associazioni potranno avere finalmente uno spazio moderno dove riunirsi, discutere e organizzare le loro attività. E così, con l’aiuto delle compagnie teatrali, a cui affideremo in custodia il Teatro Garibaldi, il più grande polo culturale biscegliese potrà finalmente tornare a vivere ogni giorno, aprirsi alla cittadinanza e diventare un luogo di incontro e attività quotidiana”, conclude Silvestris.