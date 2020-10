Covid, Ministro Speranza: “Tamponi rapidi presto anche in tutte le farmacie d’Italia”

“I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia“, a dichiararlo è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza durante una riunione con le Regioni annunciando l’inizio di una fase di sperimentazione.

“In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”, ha affermato Speranza.

Il titolare del Dicastero della Sanità si è detto poi d’accordo con le Regioni che spingono sulla semplificazione delle procedure di tracciamento.