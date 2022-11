Consiglio comunale: tra i punti Dup, nuove fosse al Cimitero, riconoscimento debiti fuori bilancio

È stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria e con svolgimento in presenza, presso la sala consiliare On. Prof. Giovanni Battista Bruni, in via Trento, oggi venerdì 4 novembre alle ore 15:30 in prima convocazione e lunedì 7 novembre alle ore 16:00 in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Comunicazione assenza di osservazioni e/o proposte di integrazione al Dup 2023/2025;

Dup per il triennio 2023/2025. Approvazione;

Approvazione bilancio consolidato;

Ratifica deliberazione di G.C. n. 255 del 13/10/2022 avente ad oggetto “variazione al Dup 2022-2024 e alle dotazioni finanziarie di entrata e spesa del bilancio di previsione 2022-2024, ed al conseguente piano esecutivo di gestione. variazione urgente 2022, ex art. 42 e 175 del Tuel”;

Gemellaggio fra la Città di Bisceglie e la Città di Yeghegnadzor capoluogo della Regione di Vayots Dzor della Repubblica d’Armenia – Patto di gemellaggio e determinazioni conseguenti. Proposta di incontro con una delegazione della Regione di Vayots Dzor per suggellare il Patto di Amicizia fra i Popoli;

Interventi di somma urgenza per servizio di nolo/fornitura di n. 2 bagni chimici a collocarsi presso il Mercato Ortofrutticolo Comunale di Corso Garibaldi per 60 giorni, fino al 12 ottobre 2022. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito approvazione ordinazione a terzi , giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 15 settembre 2022;

Realizzazione nuove fosse inumatorie presso il Cimitero Comunale. Riconoscimento debito fuori bilancio, a seguito approvazione ordinazione a terzi giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 17 agosto 2022;

Lavori di somma urgenza per posa in opera d’impianto di climatizzazione e realizzazione di linea di alimentazione elettrica nelle sale cimiteriali. Riconoscimento debito fuori bilancio;

Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, del debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 535/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;

Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000, del debito fuori bilancio relativo alla sentenza n. 1037/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 910/2022 del Tribunale di Trani;

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per adempimento della sentenza n. 16/2022 (confermativa del decreto ingiuntivo esecutivo n. 52/2021 del Giudice di Pace di Bisceglie) notificata al Servizio Affari Legali e Contenzioso in data 14/09/2022;

Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., per adempimento della sentenza n. 118/2022 del Giudice di Pace di Bisceglie notificata al Comune in data 08/08/2022;

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 303/2019 – M.T. c/ Comune – Avv. M. Tempesta;

Riconoscimento debito fuori bilancio – pagamento spese legali – Sentenza GDP Bisceglie – nr. 187/2021 – S. M. c/ Comune – Avv. Marika Ronco;

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo a compensi professionali in favore dell’avv. A. Napoletano in relazione a vari incarichi legali svolti in difesa dell’ente, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.e) D.lgs. 267/2000;

documento strategico del commercio approvato con d.c.c. n.117 del 30 settembre 2019 – Introduzione delle modifiche per il trasferimento del mercato settimanale di Via Calace nella nuova Area Polifunzionale di via san Martino.

Si comunica inoltre che la seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it