Consiglio comunale si riunisce per approvazione bilancio consolidato e Dup 2022-2024

È convocato per mercoledì 13 ottobre il Consiglio Comunale a porte chiuse, che si svolgerà presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado “C. Battisti – G. Ferraris” in via Pozzo Marrone alle ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 16:30 in seconda convocazione. Cinque i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio consolidato e del documento unico di programmazione per il triennio 2022-2024.

All’ordine del giorni anche una comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva e il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo ad una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani.

Lo svolgimento potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: httos://www.comune.bisceglie.bt.