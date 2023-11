Consiglio comunale convocato per oggi: tre i punti all’ordine del giorno

A seguito di quanto convenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo si comunica che è convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e svolgimento in presenza oggi 28 novembre alle ore 18:00 in prima convocazione, e il giorno 30 novembre 2023 alle ore 18:30 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.

Proposta ordine del giorno sul conflitto Israelo-Palestinese Variazione al bilancio, ai sensi degli art. 175, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 267/2000 Approvazione programma comunale interventi relativi al piano Diritto allo Studio – Anno 2024

Si evidenzia che lo svolgimento potrà essere seguito in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie.