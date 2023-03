Centro storico, parte servizio per contrastare i conferimenti scorretti di rifiuti

“Il centro storico, fiore all’occhiello che impreziosisce l’immagine della nostra città, è da diversi mesi oggetto di quotidiani atti di negligenza e di mancato rispetto delle regole di conferimento dei rifiuti da parte di residenti che, con la loro condotta, inficiano anche il corretto comportamento di chi conferisce puntualmente e seguendo scrupolosamente le regole. Ciò non è più sopportabile, visto che l’area riguarda oltre 600 nuclei familiari ed un numero importante di unità non domestiche. Il conferimento irregolare dei rifiuti incide negativamente sulla percentuale della raccolta differenziata e, soprattutto, sul decoro e sull’igiene urbana, in quanto causa problemi di proliferazione di ratti, blatte, mosche e zanzare. A fronte di ciò, al fine di fronteggiare la situazione critica e di evitare concentrazione di cumuli di spazzatura, l’Amministrazione comunale ha messo in campo provvedimenti straordinari e urgenti di contenimento del deprecabile fenomeno”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore all’igiene urbana della Città di Bisceglie.

“Da un lato, con l’obiettivo di assicurare maggiore decoro e igiene, è stato organizzato un servizio di raccolta quotidiana dei cumuli e sacchetti di rifiuti abbandonati nel centro storico”, spiega l’Assessore Naglieri. “Dall’altro, al fine di facilitare il mantenimento del decoro, si è ritenuto opportuno modificare temporaneamente l’ubicazione dei contenitori di raccolta inserendo punti di conferimento dei rifiuti differenziati (organico, vetro, carta e cartone, plastica e residuo secco). Le nuove postazioni sono state collocate in Vico Mames, Largo Piazzetta, Pendio Campanile, Vico II La pergola, Arco Pinoscia, Armando Perrotti, Largo Sant’Adoeno, Piazza San Domenico, Tre archi e Piazza Castello. Si precisa che tali misure straordinarie e urgenti non sostituiscono affatto il metodo di raccolta in vigore nel centro storico e che, pertanto, tutti gli utenti restano tenuti a rispettare il calendario e le modalità di raccolta per le utenze domestiche. Terminato il periodo sperimentale si valuteranno i risultati per poi, quindi, calibrare il migliore approccio possibile. L’intera area del centro storico sarà ulteriormente sottoposta a vigilanza continua, svolta da agenti di Polizia Locale, anche in borghese, congiuntamente al personale dell’azienda che si occupa di igiene urbana, per contrastare il fenomeno dell’errato conferimento dei rifiuti e dell’abbandono illegale di spazzatura. L’appello a tutti è al rispetto delle regole, a trattare Bisceglie come casa nostra per il bene di tutti. Solo insieme possiamo vincere questa sfida”, conclude l’Assessore Naglieri.