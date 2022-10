Boccia: “Adeguare fondo sanitario per regioni del Sud sarà battaglia del Partito Democratico”

“L’allarme denunciato dal Presidente Emiliano all’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari sul Sud che ancora patisce un divario di risorse rispetto al Nord non va sottovalutato”. Così Francesco Boccia, senatore PD, e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.

“Negli ultimi tre anni, dalla crisi pandemica in poi – prosegue – il Ministro Speranza ha incrementato le risorse, ma i divari sono ancora molto alti e la resistenza delle Regioni del nord guidate dalla destra è sempre molto forte e inaccettabile. Sulla sanità è necessario aprire una discussione già nella prossima manovra triennale per individuare un percorso che possa portare all’adeguamento delle risorse in favore del Mezzogiorno in tempi rapidi. Si chiama giustizia sociale e va pretesa“.

“Il Partito democratico in questa legislatura farà una battaglia netta, che speriamo possa essere condivisa da tutti i partiti di opposizione e maggioranza. È arrivato il momento di affrontare, senza ipocrisie – conclude Boccia – il tema dell’adeguamento del fondo sanitario per le Regioni del Mezzogiorno penalizzate negli anni di commissariamento”.