Bisceglie Città Autism Friendly, PD: “Creata rete solidale tra enti, associazioni e famiglie”

Gioisce il Pd biscegliese in seguito approvazione dell’ordine del giorno che rende Bisceglie, città amica delle persone affetta da autismo: “Ieri a Bisceglie si è scritta una bellissima pagina di politica sociale: all’unanimità il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, con il capogruppo PD Elisabetta Mastrototaro che, come prima firmataria, ha illustrato il provvedimento con profonda passione”, scrivono i dem biscegliesi.

Con questo provvedimento, e rispondendo concretamente ad una problematica con cui diverse famiglie si confrontano ogni giorno come l’Autismo, Bisceglie è da oggi ‘Autism Friendly’.

Grazie al confronto costruttivo tra tutti i consiglieri comunali e alla cooperazione con la Asl Bat, si è resa visibile una disabilità invisibile. Parte così un reale progetto di rete che vede coinvolti amministrazione, associazioni di categoria e associazioni di volontariato per consentire a ragazzi e adulti una vita più inclusiva e priva di discriminazioni.

“La città è di tutti e dobbiamo impegnarci affinchè tutti possano viverla in egual misura. Partendo da un’attenta informazione in merito, possiamo rendere migliori le condizioni di vita sociale e quotidiana di chi è affetto da questa sindrome. Noi siamo per una città inclusiva a tutti i livelli e ci batteremo affinchè ciò accada sempre”, ha dichiarato l’avvocato Elisabetta Mastrototaro.

Apprezzamento è stato espresso anche dal segretario cittadino del Partito Democratico Bartolo Sasso che ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto e sostenuto questo provvedimento.

“Questo è solo un punto di partenza, tanto bisogna ancora fare e si deve fare per includere. Ringrazio il sindaco e l’intera amministrazione, da sempre vicini alle politiche riguardanti le persone fragili”, ha dichiarato lo stesso Sasso.