Ballottaggio, Angelantonio Angarano incontra la città dopo i risultati del primo turno

Il candidato sindaco Angelantonio Angarano, avanti nel primo turno delle elezioni amministrative, incontra la città al Politeama. Appuntamento martedì 16 maggio alle 18.45.

“Vogliamo ringraziare i biscegliesi per il grande risultato conseguito al primo turno. Lo abbiamo detto ieri commentando il voto: Bisceglie ha già scelto il futuro, ha scelto la politica della coerenza e della correttezza, la politica non urlata, dei programmi e delle idee. Avremmo voluto come sempre incontrare le persone in piazza, all’aperto come questa mattina al mercato. Il cattivo tempo purtroppo non ci consente di farlo. Vi aspetto però tutti al Politeama”.

La coalizione a sostegno di Angelantonio Angarano sindaco dà quindi appuntamento a questa sera alle 18.45 al Politeama per ringraziare i cittadini della fiducia e avviare la corsa verso il voto del 28 e 29 maggio.