Angarano: “Falso che l’asilo nido chiuderà, vergognoso modo di fare politica” / VIDEO

“Francesco Spina ha dichiarato che l’asilo nido comunale Montessori di via Di Vittorio chiuderà. Questo è totalmente falso. Ci tengo innanzitutto a tranquillizzare le famiglie”. Così parla Angelantonio Angarano.

“Con il gestore del servizio, il Comune ha una convenzione che scadrà a dicembre 2023. Per questo il gestore avrebbe potuto partecipare al bando regionale, che scadeva il 14 aprile 2023, per poter accogliere bambini con i voucher della Regione Puglia per il sostegno delle famiglie. E questo è definito dal bando”.

“Sono sempre più disgustato da questo modo di fare politica, dal non fermarsi neanche davanti ai bambini e alle famiglie più deboli. Continueremo ad essere accanto alle mamme, ai papà e ai bambini, come abbiamo sempre fatto finora. L’Asilo Montessori e altre strutture biscegliesi continueranno ad essere aperte e ad accogliere i bambini. E continueremo ad offrire sostegno alle famiglie con ISEE più basso”.

“Inoltre, stiamo per pubblicare l’avviso per l’affidamento dell’asilo nido di Santa Rita. Costruiremo un nuovo asilo nido in via Padre Kolbe e una nuova scuola dell’infanzia nel quartiere Sant’Andrea, con un finanziamento PNRR di 5.626.000 euro ottenuto con impegno e competenza dalla nostra Amministrazione”.

“Questi sono i fatti. Questa è la verità. Questa è la differenza tra chi è concretamente dalla parte delle famiglie e chi, invece, senza scrupoli, bada solo ai propri interessi politici personali ed elettorali”.